زيزي عادل ترتدي الحجاب: الحمد لله الذي هداني.. حبيت أشاركم فرحتي

شاركت المطربة المعتزلة زيزي عادل، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بصورة جديدة لها ظهرت فيها بالحجاب.

وهي الصورة التي أعلنت من خلالها زيزي، ارتدائها الحجاب بعد عام من قرار اعتزالها الغناء، حيث علقت عليها قائلة: “الحمد والشكر لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله الذي هداني وأنعم علي بنعمة ارتداء الحجاب وبعد مرور سنة من اعتزالي وبعد زيارة بيت الله الحرام حبيت أشاركم فرحتي”.

الجدير بالذكر أن المطربة زيزي عادل، قد أعلنت اعتزالها بشكل نهائي في منتصف رمضان 2022، من أجل التقرب إلى الله، مؤكدة أن الفن كان مصدر دخلها الوحيد، ولكنها تركته وهي تعلم أن الله سيرزقها ويعوضها خيرًا.

زيزي عادل، هي مطربة مصرية من مواليد 26 أكتوبر 1987، وعمرها حاليًا 35 سنة، درست بمعهد الموسيقى العربية، وشاركت في برنامج اكتشاف المواهب “ستوديو الفن” وحصلت على المركز السادس، وشاركت أيضًا في الموسم الثاني من برنامج “ستار أكاديمي” وحصلت على المركز الثالث بعد وصولها للنهائيات.

تعاقدت معها شركة “روتانا” لإنتاج أول ألبوم لها بعنوان “واحدة طيبة” عام 2007 والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وفي 2009 قدمت ثاني ألبوماتها مع “روتانا” أيضًا وكان بعنوان “وعد عليا” وهو الألبوم الذي فسخت تعاقدها بعده مع الشركة السعودية.

غابت عن الساحة الغنائية لمدة 7 سنوات بسبب مرض والدها ورحيله، وعادت في 2014 بأغنية منفردة بعنوان “شايلاهالك” وصورتها على طريقة الفيديو كليب، وفي 2015 قدمت آخر ألبوماتها الغنائية “أنا أنثى” بالتعاون مع شركة “عالم الفن – مزيكا”.