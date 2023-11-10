“بعد اعتذاره لها بصورة رسمية على الهواء”.. يسرا لـ جمال العدل: «ربنا يديم المحبة بينا»

قامت الفنانة الجميلة يسرا، بالتعليق على التصريحات الأخيرة للمنتج جمال العدل، وقيامه بالإعتذار رسمياً لها أثناء استضافته بأحد البرامج التليفزيونية، بعدما أخذت الفنانة موقف منه بسبب تصريحاته عن مسلسل “1000 حمد الله على السلامة”.

صور مجمعة للفنانة يسرا من موقع "الوطن"، وصورة لها مع جمال العدل من موقع "القاهرة 24"، وصورة لـ جمال العدل من موقع "السينما كوم"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وقامت الفنانة، بنشر اعتذار جمال العدل عبر خاصية الأستوري خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، واكتفت بقول جملة بسيطة: “ربنا يديم المعروف والمحبة بينا”.

ومن جانبه، فقد سبق وقام جمال العدل بالإعتذار للفنانة يسرا، وأكد بأنها من أبرز الفنانات التي قدمت الكثير من الأعمال الفنية لشركة العدل، وقال جمال خلال تصريحات تليفزيونية: “أنا لو زعلت حد مني بحب أعتذر له، والشخصية الوحيدة اللي زعلتها من غير ما أقصد هى يسرا، وبجد هات يسرا على جنب لوحدها ومصر كلها على جنب تاني، وأنا قلت في حوار سابق إن المسلسل اللي عملته مش عاجبني، وتأدباً مني هو عمل للعدل جروب”.

وأضح المنتج، بأنه هو المسؤول عن مسلسل “1000 حمد الله على السلامة”، أكثر من الفنانة يسرا وأنها لم تكن المسؤولة الرئيسية عن الأمور التي لم تعجبه بالعمل، مشدداً على أن الفنانة يسرا من أهم وأبرز الشخصيات التي مرت على تاريخ العدل جروب، وأنه على المستوي الشخصي تربطه بها علاقة صداقة قوية أهم بكثير من العمل، وعلق: “كل الناس تزعل مني إلا الفنانة يسرا، وبجد هى من أهم الفنانات في تاريخ العدل جروب”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة يسرا شاركت بالموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل “1000 حمد الله على السلامة”، وحققت الفنانة الكثير من النجاح خلال العمل، وشاركها البطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “مايان السيد، وآدم الشرقاوي، ومحمد ثروت، وشيماء سيف، وعنبه، وسما ابراهيم”، وغيرهم، والعمل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.