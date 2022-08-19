سعر الين الياباني اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الين الياباني اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2022 أمام الجنيه المصري؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي نستعرض سعر الين الياباني اليوم مقابل الجنيه المصري:

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سجل سعر الين الياباني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 00.1440 للبيع، و00.1430 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الين الياباني اليوم في البنك الأهلي المصري 00.1440 للبيع، و00.1420 للشراء.

كريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 00.1450 للبيع، و00.1430 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك مصر 00.1420 للبيع، و00.1410 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك إيجي بنك 00.1430 للبيع، و00.1420 للشراء.

بنك الكويت الوطني NBK:



سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك الكويت الوطني 00.1430 للبيع، و00.1410 للشراء.

ميد بنك MID:

سجل سعر الين الياباني اليوم في ميد بنك 00.1370 للبيع، و00.1360 للشراء.

بنك بلوم مصر:



سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك بلوم مصر 00.1480 للبيع، و00.1470 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 00.1390 للبيع، و00.1380 للشراء.

التجاري وفا بنك:



سجل سعر الين الياباني اليوم في التجاري وفا بنك 00.1500 للبيع، و00.1489 للشراء.