سعر الين الياباني اليوم السبت 21 مايو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الين الياباني اليوم السبت الموافق 21 مايو 2022 أمام الجنيه المصري على نفس أسعار ختام تعاملات أول أمس الخميس؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي نستعرض سعر الين الياباني اليوم مقابل الجنيه المصري:

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سجل سعر الين الياباني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 00.1420 للبيع، و00.1410 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الين الياباني اليوم في البنك الأهلي المصري 00.1410 للبيع، و00.1400 للشراء.

كريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 00.1420 للبيع، و00.1410 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك مصر 00.1410 للبيع، و00.1400 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك إيجي بنك 00.1420 للبيع، و00.1400 للشراء.

بنك الكويت الوطني NBK:



سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك الكويت الوطني 00.1370 للبيع، و00.1340 للشراء.

ميد بنك MID:

سجل سعر الين الياباني اليوم في ميد بنك 00.1420 للبيع، و00.1410 للشراء.

بنك بلوم مصر:



سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك بلوم مصر 00.1480 للبيع، و00.1470 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 00.1420 للبيع، و00.1410 للشراء.

التجاري وفا بنك:



سجل سعر الين الياباني اليوم في التجاري وفا بنك 00.15 للبيع، و00.1489 للشراء.