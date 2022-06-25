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سعر الين الياباني اليوم السبت 25 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

واصل سعر الين الياباني اليوم السبت الموافق 25 يونيو 2022 استقراره أمام الجنيه المصري، مسجلًا نفس أسعار صرف ختام تعاملات أول أمس الخميس؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

سعر الين الياباني اليوم السبت 25 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر الين الياباني اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 26 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال القطري اليوم الأحد 26 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الين الياباني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 00.1440 للبيع، و00.1430 للشراء.

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الين الياباني اليوم في البنك الأهلي المصري 00.1460 للبيع، و00.1450 للشراء.

  • كريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 00.1460 للبيع، و00.1450 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك مصر 00.1460 للبيع، و00.1450 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك إيجي بنك 00.1460 للبيع، و00.1450 للشراء.

  • بنك الكويت الوطني NBK:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك الكويت الوطني 00.1370 للبيع، و00.1340 للشراء.

  • ميد بنك MID:

سجل سعر الين الياباني اليوم في ميد بنك 00.1420 للبيع، و00.1410 للشراء.

  • بنك بلوم مصر:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك بلوم مصر 00.1480 للبيع، و00.1470 للشراء.

  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 00.1420 للبيع، و00.1410 للشراء.

  • التجاري وفا بنك:

سجل سعر الين الياباني اليوم في التجاري وفا بنك 00.15 للبيع، و00.1489 للشراء.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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