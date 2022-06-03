سعر الين الياباني اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الين الياباني اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
وفيما يلي نستعرض سعر الين الياباني اليوم مقابل الجنيه المصري:
- مصرف أبو ظبي الإسلامي:
سجل سعر الين الياباني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 00.1440 للبيع، و00.1430 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر الين الياباني اليوم في البنك الأهلي المصري 00.1460 للبيع، و00.1450 للشراء.
- كريدي أجريكول مصر:
سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 00.1460 للبيع، و00.1450 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك مصر 00.1460 للبيع، و00.1450 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك إيجي بنك 00.1460 للبيع، و00.1450 للشراء.
- بنك الكويت الوطني NBK:
سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك الكويت الوطني 00.1370 للبيع، و00.1340 للشراء.
- ميد بنك MID:
سجل سعر الين الياباني اليوم في ميد بنك 00.1420 للبيع، و00.1410 للشراء.
- بنك بلوم مصر:
سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك بلوم مصر 00.1480 للبيع، و00.1470 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 00.1420 للبيع، و00.1410 للشراء.
- التجاري وفا بنك:
سجل سعر الين الياباني اليوم في التجاري وفا بنك 00.15 للبيع، و00.1489 للشراء.