“ربنا أنعم عليا بنعمة الشكل”.. ياسمين صبري عن إطلالاتها المكلفة مادياً: «مش بصرف ولا جنيه العلامات التجارية اللي بتصرف عليا»

أكدت الفنانة ياسمين صبري، بأن الجمال وحده لم يعد كافياً للوصول إلى مكانة عالية بعالم الموضة والجمال، وأيضاً تحولها إلى سفيرة للكثير من العلامات التجارية المشهورة، وأول فنانة عربية تتعامل مع علامة “كارتير”.

صور مجمعة للفنانة ياسمين صبري من حسابها الرسمي على "انستجرام"، وصورة لها من موقع "هى"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وكشفت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “الحكاية”، والذي يقوم بتقديمة الإعلامي عمرو أديب، والمُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، موضحة: “أنا مصرية عربية مسلمة، وبمثل كتير من البنات العرب المسلمات، وأنا أول فتاة عربية تشتغل مع كارتير وده من فضل ربنا عليا، وأكيد ده حصل من غير واسطة أو غيرها”.

وواصلت ياسمين: “وعلى فكرة أي إنسانة سهل أوي تدخل المطبعة وتطلع واحدة تانية خالص، وده السبب اللي خلى الجمال مبقاش ميزة زي الأول، والمهم في الموضوع كله ثقل الواحدة منا وثباتها وقوتها العقلية، وإنه صعب جداً إنها تنتكسر حتى لو هتقابل الوحش في آخر مستوى”.

وتحدثت الفنانة أيضاً، عن رد فعلها بخصوص التعليقات التي تصل إليها حول إطلالاتها التي تُكلفها الكثير مادياً، مشيرة: “بشوف تعليقات كتيرة بتقول إني بصرف فلوس كتيرة على اللبس، وده طبعاً مش بيحصل ومش بصرف ولا جنيه، والموضوع ده بيحصل لما العلامات التجارية بتقول إنها عاوزه السيدة دي تمثلها، والموضوع ده طريق غير مباشر في الدعاية”.

وأضافت ياسمين: “وبحمد ربنا إنه أنعم عليا بنعمة الشكل، وده ساعدني وسهل عليا كتير عشان أكون واجهة، وطبعاً أنا كملت الباقي باللبس والإستايل، وعموماً أنا بعشق حاجة اسمها الجمال، وحقيقي الفنان منا ممكن أوي يستخدم نفسه بأكتر من طريقة.. مش بس شغلتنا، وده بيكون عبارة عن علامة تجارية يستثمر فيها”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة ياسمين صبري يُعرض لها حالياً بدور العرض السينمائية فيلم بعنوان “البعبع”، وشارك الفنانة بطولة العمل الكثير من نجوم الفن أبرزهم “أمير كرارة، ومحمد أنور، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، وعباس أبو الحسن”، وغيرهم، والعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.