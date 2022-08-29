“بعد تصدرها التريند بسبب إطلالتها الجريئة”.. معلومات قد لا تعرفها عن ياسمين الخطيب
تصدر اسم الإعلامية ياسمين الخطيب، قوائم التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عقب نشرها فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.
وهو الفيديو الذي ظهرت فيها ياسمين، بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانًا باللون الأزرق اللامع مكشوف البطن، وعلقت عليه قائلة: “ملكة جمال مصر 2022”.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن ياسمين الخطيب:
- كاتبة ومذيعة وفنانة تشكيلية مصرية.
- ولدت في 1981.
- اسم الولادة: ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب.
- العمر: 41 سنة.
- والدها مصري وأمها تركية لبنانية.
- تشجع نادي الزمالك.
- ابنة الناشر سيد الخطيب.
- جدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب، مؤسس “المطبعة المصرية” أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينيات.
- بدأت مشوارها الإعلامي من خلال كتابة المقالات التي أثارت ضجة كبيرة قبل ثورة 25 يناير 2011.
- اتجهت إلى تقديم البرامج التليفزيونية خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، بأحد برامج قناة “روتانا مصرية”.
- تولت رئاسة تحرير القسم الاجتماعي بجريدة “صوت الأمة” في 2015.
- نشر لها العديد من الكتب التي تناولت فيها موضوعات هامة ومثيرة للجدل، مثل “التاريخ الدموي”، و”قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة”، و”كنت في رابعة”، و “ولاد المرة” الذي تسبب عنوانه في ضجة كبيرة على الإنترنت.
- أعلنت في يناير 2019 زواجها وطلاقها من المخرج خالد يوسف، بعد انتشار صور لهما، فيما نفى المخرج الشهير وجود أي صلة تجمعهما.
- شاركت الإعلامي تامر أمين، في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه “من الآخر” كانت تتحدث فيها عن مشكلات الأسرة المصرية.
- احتفلت في أغسطس 2021 بزفافها على رجل الأعمال رمضان حسني، في حفل أقيم بفندق “رويال مكسيم بالاس كمبنسكي” بالقاهرة، واقتصر على حضور أسرة العروسين، وبعض الأصدقاء المقربين فقط.
- أثارت الجدل في عقد قرانها بعد سؤالها للمأذونة “اشمعنى على مذهب أبو حنيفة؟”، لتتعرض للانتقادات اللاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
- انفصلت عن زوجها رمضان حسني، مؤخرًا بشكل رسمي دون أن تكشف سبب الانفصال.
- حاولت الانتحار عن طريق تناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول.