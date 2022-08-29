“بعد تصدرها التريند بسبب إطلالتها الجريئة”.. معلومات قد لا تعرفها عن ياسمين الخطيب

تصدر اسم الإعلامية ياسمين الخطيب، قوائم التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عقب نشرها فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وهو الفيديو الذي ظهرت فيها ياسمين، بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانًا باللون الأزرق اللامع مكشوف البطن، وعلقت عليه قائلة: “ملكة جمال مصر 2022”.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن ياسمين الخطيب: