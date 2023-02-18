ياسمين عز: إياكي وانتي حامل أسمعك تقولي لفرعونك مش طايقة أشم ريحتك.. مش طايقة تشمي نعمة ربنا؟!

وجهت الإعلامية ياسمين عز، عدة نصائح للنساء أثناء فترة الحمل، وذلك من خلال في حلقة أمس الجمعة من برنامجها “كلام الناس” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”.

حيث قالت: “إياكي ثم إياكي ثم إياكي وانتي حامل في أول 3 شهور أسمعك تقولي لفرعونك مش طايقة أشم ريحتك.. مش طايقة تشمي ريحة مين؟ مش طايقة تشمي نعمة ربنا؟.. مش طايقة تشمي بركة عمرنا؟ مش طايقة تشمي حلاوة شمسنا فرعونا الصغير الكبير؟! مش طايقة تشمي مين معلش.. أمال تشمي إيه؟ تشمي ريحة شعرك والزيوت العطرية اللي فيه؟ لأ كده لأ من أولها لأ”.

وأضافت: “عايزاكي تقولي له ما ارتاحش ولا يهدالي بال غير لما أشم ريحة نفسك يا حبيبي.. ما ارتاحش ولا يهدالي بال غير لما أشم ريحتك في البيت يا حبيبي.. وتمشي تشمشمي وتمشمشي كده ورا جوزك.. بلاش أرجوكي جو هرمونات الحمل المتلخبطة واكتئاب أول 3 شهور الحمل والقصة اللي بتدخلينا فيها لإن ريحته بالدنيا ونفسه بالدنيا”.

وتابعت: “الخزعبلات اللي في الحمل ما بتخلصش.. الحموضة.. تقولك الحموضة في الشهور الأخيرة عشان العيل شعره كتير.. وفي الآخر العيل بينزل بشعره واحدة في راسه زي زيتونة مرات باباي”.