ياسمين عز: لو جبتي ولد من جوزك محمد تسميه أشرف.. عشان جوزك أشرف محمد في الدنيا

قدمت الإعلامية ياسمين عز، عدة نصائح للنساء بشأن أسماء المواليد الجدد، وذلك خلال حلقة أمس الجمعة من برنامجها “كلام الناس” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”.

حيث قالت: “قاعدة عامة وضعوها أجدادك وأجدادنا نسيتيها أو تناسيتيها في تسمية الأطفال لما بيتولدوا وهي إن كل مولود أو طفل لابد اسمه أن يحمل فيه طياتها صفة تخص أبوه الرجل الفرعون المزيون يعني إيه الكلام ده مثال عملي.. لو جوزك اسمه محمد فهتسمي ابنك اسم ليه علاقة بصفة عظيمة في جوزك”.

وأضافت: “لو جبتي ولد من جوزك محمد فهتسميه أشرف.. ليه؟ مش عشان ابنك لأ.. عشان دي صفة في جوزك محمد هو أشرف محمد في الدنيا.. دهب والماس.. طيبة واحساس.. أشرف محمد في الدنيا.. كلمته شرف.. وعده شرف”.

وتابعت: “لو جت بنت.. هتسميها إيه يا أم أشرف.. هتسميها إجلال.. إجلال محمد.. إجلال بنت أم أشرف.. وأخت أشرف.. وبنت محمد أبو أشرف.. علشان طول ما بنتك بتوقوق قدامك تفتكري اسمها إجلال محمد.. فتجلي وتفخمي جوزك أستاذ محمد طول الوقت”.