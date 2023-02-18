ياسمين عز: لو جوزك اسمه أحمد ابنك يبقى اسمه جمال أحمد للتذكرة بجمال وحلاوة وطعامة أبوه

واصلت الإعلامية ياسمين عز، إثارة الجدل بحديثها عن “قاموس الأسامي” خلال حلقة أمس الجمعة، من برنامجها “كلام الناس” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”.

حيث قالت ياسمين: “جوزك اسمه أحمد دي بقى مفيهاش نقاش ولا فصال بنتك اسمها إسعاد.. في الكتب هتسمي بنتك إسعاد هتبقى إسعاد أحمد.. ليه؟ لإن طول الوقت بنتك هتفكرك بإسعاد أحمد اللي هو جوزك.. هتروحي تجيبيها من الفصل في المدرسة إسعاد أحمد.. أفندم.. إسعاد أحمد.. أيوه يا ماما.. تاخديها وتفتكري وانتي راجعة في الطريق تجيبي غدا حلو لجوزك أحمد عشان تسعديه”.

وأضافت: “طيب لو جالك ولد هتسميه إيه؟ جمال.. جمال أحمد عشان طول ما انتي رايحة جاية ابنك بيتكعور قدامك بتناديه جمال أحمد للتذكرة بجمال وحلاوة وطعامة أحمد أبوه.. غازلي أحمد جوزك يا مدام”.

وتابعت: “طيب لو جوزك اسمه عمرو.. الغلبان معاكي الشقيان.. بنتك اسمها حبيبة معروفة ومكشوفة ومن قديم الأذل.. حبيبة عمرو أفندم.. خلي بالك عمرو هنا مشترك.. الصفة عايدة عليه وعليكي.. حبيبة عمرو وحبيبة عمرو.. فلازم انتي تتمتعي بصفات الحبيبة.. تكوني طول الوقت مش بس زوجة لأ حبيبة”.