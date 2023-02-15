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بسمة وهبة تهاجم ياسمين عز: اللي بيحصل ده تفاهة

أسامة محمد

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة” الذي يعرض عبر قناة “المحور”، الإعلامية المثيرة للجدل ياسمين عز، مقدمة برنامج “كلام الناس” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”.

بسمة وهبة تهاجم ياسمين عز: اللي بيحصل ده تفاهة
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وفي تصريحات تليفزيونية لها مع برنامج “ET بالعربي” الذي يعرض عبر قناة “MBC4” قالت بسمة وهبة، تعليقًا على برنامج ياسمين عز: “الموضوع تافه وما يستاهلش إني أتكلم عليه”.

وأضافت الإعلامية الشهيرة، قائلة: “اللي بيحصل في البرنامج ده تفاهة.. والعلاقة بين الرجل والمرأة أسمى وأكبر من اللي بيحصل ده”.

الجدير بالذكر أن ياسمين عز، تثير الجدل دائمًا خلال حلقات برنامجها بحديثها عن العلاقة بين الرجل والمرأة بعد الزواج، ولا تخلو حلقات البرنامج من تغزلها الدائم في الرجل المصري، والذي تلقبه بالفرعون.

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ويعرض برنامج “كلام الناس” عبر قناة “MBC مصر” أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد، من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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