“بعد تصدرها التريند”.. معلومات قد لا تعرفها عن ياسمين عبد العزيز: دخلت الفن عن طريق صديقة والدتها
تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” ظهورها في مدرجات استاد لوسيل أثناء حضور مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، التي جمعت بين المنتخبين أمس الأحد، وانتهت بتتويج ميسي ورفاقه باللقب.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة ياسمين عبد العزيز:
- اسم الولادة: ياسمين محمد عبد العزيز.
- ولدت في 16 يناير 1980، بالقاهرة.
- العمر: (42 سنة).
- لعبت الصدفة دورًا في دخولها الفن، عندما رشحتها صديقة والدتها للعمل في مجال الإعلانات وهي في الثانية عشر من عمرها.
- شهد عام 1992 ظهورها الأول على الشاشة الصغيرة كموديل إعلانات.
- خطفت أنظار المخرجين، ورشحها المخرج إسماعيل عبد الحافظ، للمشاركة في دور رئيسي بمسلسل “امرأة من زمن الحب” أمام النجمة الكبيرة سميرة أحمد، والذي عرض عام 1998.
- توالت بعد ذلك أعمالها الفنية، وأبرزها: أفلام: “رشة جريئة، وقلب جريء، وصايع بحر، وحريم كريم، وزكي شان، والرهينة، وعصابة الدكتور عمر، وكركر، والدادة دودي، والثلاثة يشتغلونها، والآنسة مامي، وجوازة ميري، وأبو شنب، والأبلة طم طم”، ومسلسلات: “امرأة من زمن الحب، والرقص على سلالم متحركة، وهربانة منها، ولآخر نفس، ونحب تاني ليه، واللي مالوش كبير”، ومسرحيات: “رد قرضي، وكده أوكيه”، وفوزاير: “العيال اتجننت”.
- تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي.
- في عام 2001 تزوجت من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة، وأنجبت منه (ياسمين، وسيف الدين).
- في 2018 انفصلت عن حلاوة، بعد زواج دام 17 عامًا.
- على خلافات دائمة مع شقيقها وائل عبد العزيز، حيث أنه دائم الحديث عنها بالسلب والإيجاب، وهي تتجاهله تمامًا.
- في مايو 2020 أعلنت زواجها من الفنان أحمد العوضي.
- جاءت في المركز الأول بين النجمات الأعلى أجرًا في دراما رمضان 2021، بمسلسلها “اللي مالوش كبير” والذي تقاضت عنه 20 مليون جنيه.
- لقبها جمهورها بـ “وحش الكون”، وهو اللقب الذي كان يناديها به أحمد العوضي (سيف الخديوي) في المسلسل.
- تعرضت لأزمة صحية كادت أن تنهي حياتها، نتيجة خطأ طبي عقب نجاح مسلسلها.
- في ديسمبر 2021 ظهرت لأول مرة إعلاميًا بعد انتهاء أزمتها الصحية في برنامج “معكم منى الشاذلي”.
- تستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني 2023 بمسلسل “ضرب نار” مع زوجها الفنان أحمد العوضي.