“بعد تصدرها التريند”.. معلومات قد لا تعرفها عن ياسمين عبد العزيز: دخلت الفن عن طريق صديقة والدتها

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” ظهورها في مدرجات استاد لوسيل أثناء حضور مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، التي جمعت بين المنتخبين أمس الأحد، وانتهت بتتويج ميسي ورفاقه باللقب.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة ياسمين عبد العزيز: