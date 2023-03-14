بعد تحذيرات محافظة الإسكندرية عن طقس الاثنين .. أولياء الأمور تطالب بإجازة رسمية غدًا

أوضحت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية صباح الاثنين الموافق 13 مارس الجاري الطقس المتوقع وأنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة وقد تصل إلى أمطار رعدية مما ترتب عليه مطالبة أولياء الأمور بإجازة رسمية حفاظًا على سلامة أطفالهم وخوفًا من الآثار التي تُخلفها الأمطار في شوارع الإسكندرية في مثل هذه الأجواء.

حالة طقس الثلاثاء

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستنخفض يوم الثلاثاء مع احتمالية سقوط فرص أمطار متفاوتة الشد وقد تصل إلى أمطار رعدية في بعض المناطق ومن أهمهم في سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وأكدت على أن ساعات النهار يسودها طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في حين أن شمال الصعيد وجنوب سيناء يسوده طقس مائل للدفء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، أما في ساعات الليل يسود طقس بارد على أغلب البلاد.

أشارت أيضًا هيئة الأرصاد أن طقس الثلاثاء يسيطر عليه نشاط قوي للرياح مصاحب للسحب الرعدية التي قد تثير الأتربة والرمال في بعض المناطق، بالإضافة إلى حدوث اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وعلى ذلك قد تصل سرعة الرياح من 50:60 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3.5 متر.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء