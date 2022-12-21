طقس اليوم الأربعاء 21 ديسمبر أول أيام الشتاء وانخفاض في درجات الحرارة

يشهد طقس اليوم الأربعاء البداية الفعلية لفصل الشتاء، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بداية فصل الشتاء فلكيا، والذي سوف يصاحبه منخفض جوي سطحي في منطقة البحر المتوسط، كما يشهد طقي الأربعاء انخفاض في درجات الحرارة من 2 إلى 3 مئوي على كافة الأنحاء، وسوف يكون الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف في أول ساعات من النهار وبارد ليلا على معظم الأنحاء.

الظواهر الجوية في طقس اليوم الأربعاء 21 ديسمبر

سوف تظهر شبورة مائية صباحية على مناطق من القاهرة والوجه البحري وخليج السويس وشمال الصعيد.

هناك فرصة لسقوط الأمطار المتوسطة إلى الخفيفة وذلك على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وخليج السويس، والسواحل الشمالية، وجنوب سينا وسلاسل جبال البحر الأحمر.

فرص لنشاط الرياح على كلا من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تظهر بعض السحب التي تؤدي إلى غيام جزئي على بعض المناطق المتفرقة من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وخليج السويس، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط فإنه معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، متأثر برياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فإنه خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، متأثر برياح شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة في طقس اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة 20 14 العاصمة الإدارية 21 14 6 أكتوبر 20 13 بنها 20 14 دمنهور 20 16 كفر الشيخ 19 15 المنصورة 19 15 دمياط 21 14 بورسعيد 21 15 الإسماعلية 21 13 السويس 24 14 الزقازيق 22 15 شبين الكوم 22 15 طنطا 20 16 شلاتين 27 20 الإسكندرية 19 17 العلمين الجديدة 21 15 وادي النطرون 22 15 مطروح 18 15 السلوم 17 14 سيوه 21 10 العريش 22 14 رفح 21 15 كاترين 19 03 شرم الشيخ 25 17 الغردقة 26 17 مرسى علم 26 17 الفيوم 20 14 بني سويف 21 13 المنيا 20 10 أسيوط 21 11 سوهاج 22 12 قنا 24 10 الأقصر 25 13 أسوان 26 15 الوادي الجديد 27 18

هذا وينصح خبراء الطقس بارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل في الصباح الباكر أو في الساعات المتأخرة من الليل، وعدم الاقتراب من مصادر الطاقة وقت هطول الأمصار، كما تنصح قائدي المركبات في الصباح الباكر من توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وداخل المدن، بسبب الشبورة المائية الصباحية.