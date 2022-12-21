تنظيف خزانات المياه والتعاقد أونلاين خدمات جديدة تطرحها شركة مياه الشرب بالإسكندرية

تنظيف خزانات المياه المنزلية من أهم الأمور التي لا يمكن غض النظر عنها؛ لذلك فقد نشرت شركة مياه الشركة بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك بأنها تطرح خدمة جديدة وهي تنظيف وتطهير خزانات المياه الموجودة في المنزل.

خدمة تنظيف خزانات المياه

في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ أطلقت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن هذه الخدمة الجديدة وهي تنظيف وتطهير وتعقيم خزانات المياه بمختلف أنواعها سواء للمباني السكنية أو الإدارية من خلال الاستعانة بأفضل فريق عمالة مدرب على أعلى مستوى من الخبرة وحاصل على شهادات معتمدة من وزارة الصحة.

بالإضافة إلى استخدام أفضل الأجهزة والمعدات الحديثة وماكينات التنظيف، وذلك بجانب الكيماويات المستخدمة في التنظيف فهي آمنة تمامًا ومرخصة من وزارة الصحة، كذلك أضافت الشركة أن الخط الساخن 125 للتواصل معها للحصول على هذه الخدمة، وأشارت إلى أن أمور التكلفة والأسعار يتم تحديدها وفقًا لسعة الخزان ومكانه.

خدمة التعاقد الأون لاين

أعلنت أيضًا شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنها توفر خدمة التعاقد أون لاين للمواطنين في حالة طلب الخدمات التالية:

عداد فرعي سكني أو تجاري.

تغيير عداد تالف أو متوقف.

فحص عداد.

عداد فرعي إضافي.

تغيير نوع النشاط.

طلب بدل كارت شحن (تالف – فاقد).

طلب استخراج شهادات (استهلاك – تعاقد).

إعادة تركيب عداد مسروق.

تغيير الملكية إذا كان يجد توكيل من أحد الأطراف.

آلية تنظيف خزانات المياه المنزلية