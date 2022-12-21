تنظيف خزانات المياه والتعاقد أونلاين خدمات جديدة تطرحها شركة مياه الشرب بالإسكندرية
تنظيف خزانات المياه المنزلية من أهم الأمور التي لا يمكن غض النظر عنها؛ لذلك فقد نشرت شركة مياه الشركة بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك بأنها تطرح خدمة جديدة وهي تنظيف وتطهير خزانات المياه الموجودة في المنزل.
خدمة تنظيف خزانات المياه
في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ أطلقت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن هذه الخدمة الجديدة وهي تنظيف وتطهير وتعقيم خزانات المياه بمختلف أنواعها سواء للمباني السكنية أو الإدارية من خلال الاستعانة بأفضل فريق عمالة مدرب على أعلى مستوى من الخبرة وحاصل على شهادات معتمدة من وزارة الصحة.
بالإضافة إلى استخدام أفضل الأجهزة والمعدات الحديثة وماكينات التنظيف، وذلك بجانب الكيماويات المستخدمة في التنظيف فهي آمنة تمامًا ومرخصة من وزارة الصحة، كذلك أضافت الشركة أن الخط الساخن 125 للتواصل معها للحصول على هذه الخدمة، وأشارت إلى أن أمور التكلفة والأسعار يتم تحديدها وفقًا لسعة الخزان ومكانه.
خدمة التعاقد الأون لاين
أعلنت أيضًا شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنها توفر خدمة التعاقد أون لاين للمواطنين في حالة طلب الخدمات التالية:
- عداد فرعي سكني أو تجاري.
- تغيير عداد تالف أو متوقف.
- فحص عداد.
- عداد فرعي إضافي.
- تغيير نوع النشاط.
- طلب بدل كارت شحن (تالف – فاقد).
- طلب استخراج شهادات (استهلاك – تعاقد).
- إعادة تركيب عداد مسروق.
- تغيير الملكية إذا كان يجد توكيل من أحد الأطراف.
آلية تنظيف خزانات المياه المنزلية
- في البداية يتم تفريغ الخزان من المياه الموجودة بداخله بالكامل.
- إغلاق جميع الحنفيات والمنافذ التي تضخ مياه داخل الخزان والحنفيات التي تغذي المنزل.
- استخدام مادة تعمل على إذابة الترسبات التي قد تجمعت في قاع الخزان مع مرور الوقت.
- يمكن استخدام فرشاة يد طويلة ليتمكن من إخراج الترسبات من قاع الخزان.
- من الأفضل أن يدخل شخص نحيل الجسم داخل الخزان حتى يتمكن من الحركة بسهولة، ومن ثم يبدأ بتنظيفه جيدًا من جميع جوانبه والتأكد من خلوه من أي شوائب.
- يتم ملء الخزان بكمية مناسبة من المياه، ومن ثم فتح منافذ صرف المياه منه حتى يتم التخلص من المياه الغير صالحة وغيرها من الترسبات العالقة بالخزان.
- بعد التأكد من خلو الخزان من أي شوائب أو رواسب يتم فتح منافذ ضخ المياه داخله حتى يتم تصريف أي مياه ملوثة، ويُفضل تركها مفتوحة بعض الوقت حتى تتأكد من نظافة المياه.