الفنانة عزة بهاء تكشف أسرار مشوارها الفني وذكرياتها مع عادل إمام في برنامج الستات

حلت الفنانة عزة بهاء ضيفة على برنامج “الستات”، المذاع عبر فضائية النهار، ومن تقديم الإعلامية سهير جودة، وكشفت الكثير من الأسرار عن حياتها.

عزة بهاء: هذا المخرج ادعى الزواج مني عرفيا

كشفت الفنانة عزة بهاء، أن المخرج الراحل عادل صادق كان يرغب في الزواج منها، ولكن أهلها رفضوا هذا الأمر بسبب فارق العمر الكبير بينهما.

وهذا الأمر جعله يفكر بطريقة غريبة حتى يجبرهم على الموافقة، بأن يختلق شائعة زواجه من عزة بهاء عرفيا، ولكنها أقامت ضده دعوى قضائية وأثبتت أن ما يقوله غير صحيح.

مفاجأة عن زوج الفنانة عزة بهاء

كشفت عزة بهاء أسرار دقيقة عن حياتها، وكان أبرزها هي حديثها عن زوجها الثالث، والذي جعلها لا تفكر في الزواج مجددا.

حيث اكتشفت يوم وفاته إنه كان متزوجا عليها دون أن تدري، ووصفت هذا الأمر بأنه خيانة؛ لأنه كان من الواجب عليه أن يخبرها.

مواقف عادل إمام مع الفنانة عزة بهاء

تحدثت الفنانة عزة بهاء عن بعض المواقف التي حدثت بينها وبين عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال.

وأكدت إنه دائما كان يشجعها، حتى إنها في أحد المشاهد لم تتذكر النص، وهو ساعدها بشكل كبير حتى تتذكر.

وأكدت إنه يحترم الجمهور والمسرح بشدة، وروت موقفا حدث بينهما عندما طلبت أن تعود إلى منزلها مبكرا دون أن تحيي الجمهور فقال لها: تحية الجمهور هي جزء أساسي من العمل، لا يمكن أن نمتنع عنها أو نترك المسرح دون أداء التحية.