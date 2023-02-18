الثقافة مختلفة.. إعلامي يثير الجدل حول صورة محمد صلاح وزوجته مع ويل فاريل والجمهور يرد

تسببت صورة اللاعب المصري محمد صلاح وعائلته مع الممثل العالمي ويل فاريل، في حالة كبيرة من الجدل، البعض يراها عادية، وهناك من يرى أن صلاح قد وقع في خطأ عظيم. وهناك عدد من الإعلاميين تحدثوا عن هذا الأمر كان آخرهم محمد الباز. ماذا قال؟.

محمد الباز: محمد صلاح لا يعيش في نجريج

تحدث الإعلامي محمد الباز، عن صورة زوجة محمد صلاح وعائلته مع الممثل الأمريكي ويل فاريل، والذي ظهر وهو يتوسط العائلة ويضع يده على كتف زوجة صلاح.

وقال الباز: صحيح محمد صلاح من نجريج، لكنه الآن لاعب عالمي، ويعيش في ثقافات مختلفة، ولا يجب أن نحاسبه وكأنه ما زال يعيش في نجريج.

وأضاف: محمد صلاح لا يلتفت للنقد، ولا يهتم بكل من ينتقده، وطالب من الجميع عدم الانسياق وراء أي حملات -ربما تكون مدبرة- لتشويه نجم المنتخب المصري.

الجمهور يعلق على حديث محمد الباز

جاءت تعليقات كثيرة على تصريحات الإعلامي محمد الباز حول صورة صلاح وزوجته مع ويل فاريل.

وقال أحدهم: ما علاقة مكان السكن بتغير المبادئ والقيم؟، هل الشيء الحرام يصبح حلالا عندما أنتقل إلى دولة أخرى؟.

في حين قال آخر: واثق من أن صلاح تم وضعه في موقف محرج ولم يكن يعرف أن الصورة سوف تظهر بهذا الشكل.

في حين قال آخرون: الصورة أقل من عادية والرجل في عمر والدها، ولا نرى أن زوجة محمد صلاح فعلت شيئا تلام عليه، وكفى هجوما على لاعب يمثل مصر عالميا.

وعلى جانب آخر تطرق البعض إلى نجوم عرب آخرين قاموا بالزواج من نساء يفعلن أضعاف ما فعلته زوجة صلاح ولا أحد يتحدث. والجدل ما زال مستمرا.

شاركونا رأيكم: هل الصورة عادية أم تستحق النقد؟.