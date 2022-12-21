افتتاح حلقة السمك في محافظة البحر الأحمر بتكلفة 30 مليون جنيه

افتتح محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، مساء أمس الثلاثاء، حلقة السمك في منطقة السقالة بالغردقة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير بها بتكلفة 30 مليون جنيه، لتكون مكانا مميزاً يستقبل الرحلات الداخلية السياحية، وتصل المساحة الإجمالية لحلقة السمك إلى 6370 مترا، وتم البدء في أعمال الإنشاءات بها مطلع العام الحالي، وشملت أعمال التطوير شوادر السمك، ومحال، وساحة انتظار سيارات أمام الحلقة، ومكتب إداري للادارة، ومخزن ومصنع ثلج، وغرفة كهرباء ومخزن صناديق، ومخبز ومنطقة تنظيف السمك .

وتصل عدد شوادر السمك الموجودة في الحلقة 54 شادر سمك، وتبلغ مساحة كل شادر 12 مترا، بالإضافة إلى 9 محال أخري، تبلغ مساحة كل محل 20 مترا، وغرفة ثلاجة تم تقسيمها إلى 4 ثلاجات مساحتها 157 مترا، ومصنع ثلج مساحته 111 مترا، كما تحتوي الحلقة أيضا على غرفة تحكم كاميرات تبلغ مساحتها 17 مترا، ودورات مياه مساحتها 30 مترا، بالإضافة إلى المكتب الاداري ومساحته 23 مترا.

نقلة حضارية

ومن جهته، قال محافظ البحر الاحمر، إن المشروع يعد نقلة حضارية للمدينة تليق بمكانتها، وتوفر شكل لائق للمترددين عليها من الأهالى والسائحين، كما يعتبر مكان حضاري للصيادين لعرض منتجاتهم بشكل أفضل، موضحاً أن حلقة الأسماك جاءت ضمن خطة تطوير مدينة الغردقة، التي أقرها مجلس الوزراء، وتتضمن خطة تطوير حلقة الأسماك بشكل كامل لتصبح على طراز أوروبى يليق بمدينة الغردقة السياحية باعتبارها مزارًا سياحيًّا يزوره المئات من السياح يومياً، وتعد تراثًا تاريخيًّا وسياحيًّا حديثًا وإرثًا يستحق التوثيق، مشيراً إلى أن مخطط التطوير يقدم كافة الخدمات اللوجستية داخل حلقة السمك.