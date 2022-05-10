افتتاح سوق السفر العربي في دبي بمشاركة فنادق محافظة البحر الأحمر

انطلقت فعاليات الدورة 29 من “معرض سوق السفر العربي” في دبي أمس الإثنين، بمشاركة عدد من فنادق وشركات السياحة من محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى 1500 جهة من 112 دولة، وسط توقعات بحضور حوالي 20 ألف زائر، بحسب ما ذكرته الجهة المنظمة للمعرض الذي من المقرر أن يستمر حتى 12 مايو الحالي، ومن جهته، قال مدير عام التسويق لإحدى مجموعات الفنادق بالغردقة محمد عيد سليمان، إنه تم تنظيم عدد كبير من الاجتماعات الهادفة مع شركات السياحة العربية بهدف فتح أسواق جديدة كالسوق اللبناني والأردني، والكويتي، وذلك في ظل انتظام حركة الطيران من الكويت لمدينة شرم الشيخ.

وأضاف سليمان، أنه في الوقت ذاته يجب الحفاظ على توافد السوق السعودي بالحجم نفسه على مدينة شرم الشيخ، وبحث سبل دعم وتنشيط التعاون مع شركات السياحة السعودية على السفر إلى غردقة وساحل البحر الأحمر، وذاك بعدما قام خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بزيارة الجناح المصري أمس الإثنين برفقة السفير المصرى بالإمارات.

صيانة كاملة

على صعيد آخر، وجه اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب الأجهزة التنفيذية بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية بضرورة تكثيف أعمال الصيانة المستمرة والمتابعة الدورية لأعمدة الإنارة، والحر على المرور الميداني اليومي على جميع القطاعات بمختلف أنحاء المدينة على خلفية رصد أي أعطال كهربائية والعمل على حلها بشكل فوري، ضمن إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لرؤساء المدن بالمحافظة على أن يتم تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والمرور اليومي لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي قد تواجه المواطنين.

أكد اللواء حامد أحمد أن اليوم تم تنفيذ أعمال صيانة كاملة لجميع أعمدة الإنارة المتواجدة بشوارع منطقة الإيمان ومنطقة البلدة الأساسية، مشيراً إلى أنه تم تغيير الكشافات التالفة وتم إصلاح جميع الأعطال الفنية بأعمدة الإنارة المتواجدة بالشوارع، مؤكداً أنه تم استكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة بمنطقة عمارات الـ 1008.