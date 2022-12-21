رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يعلن نجاح اختبار كفاءة معامل العين السخنة

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المهندس عصام النجار، عن نجاح اختبار كفاءة أداء معامل الهيئة في العين السخنة في إطار التشغيل التجريبي لها منذ سبتمبر الماضي، مؤكداً على حرص الهيئة على إجراء عمليات الفحص والاختبار المتنوعة بدقة شديدة وجودة عالية وفى أقل وقت ممكن للوقوف على مدى مطابقة العينات للمواصفات القياسية والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة والأمان، لافتاً إلى ضرورة كافة جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد حتى يتم إنهاء العمل بسرعة ودقة عالية.

محتويات معامل الهيئة

وأضاف المهندس عصام النجار، أن معامل الهيئة في العين السخنة تحتوي على معامل فلاتر الزيت، ومعمل فلاتر الوقود، ومعمل البطاريات، ومعمل لعب الأطفال، ومعمل الجلود والأحذية، بالإضافة إلى معمل الشد 100 طن والضغط الانفجاري، ومعامل التحليل الطيفي والاختبارات البيئية، ومعمل الطلمبات، ومعمل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، ومعمل اختبارات الاداء والامان للأجهزة المنزلية، مشيراً إلى أن المعامل الجديدة تتضمن معمل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، والتي تشمل السخانات والثلاجات والمكانس والغسالات والأفران البيليت والسخانات.

هذا بالإضافة إلى ورشة تجهيز العينات، ومعمل اختبارات الأداء والأمان للأجهزة المنزلية، والتي تحتوي على الغلايات والكاتل والافران والمكاوي والعدد اليدوية وأجهزة تحضير الطعام والبوتاجازات الكهربائية، موضحاً أنه يتم حالياً العمل على تجهيز معامل أحجار الجلخ والجنوط والإطارات، جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، بتسهيل خدمات الفحص وبناء معامل مركزية بجميع الموانئ الرئيسية، وسرعة الإنجاز وأداء العمل وتقليل زمن الإفراج الجمركي من أجل دعم حركة التجارة الخارجية.