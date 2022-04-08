محافظ الشرقية يقود حملة موسعة لإزالة التعديات في مركز بلبيس

قاد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، حملة كبيرة تستهدف لإزالة التعديات المخالفة في مناطق الوحدة المحلية بغيته التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، أمس الخميس، كما أكد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم، وذلك بعدما قامت إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام برصد مجموعة من التعديات المخالفة والتي شملت إقامة أسوار، واسئناف أعمال بناء بقرية غيته بمركز بلبيس، وذلك دون أن يحصل ملاكها على التراخيص اللازمة لذلك، ليقرر المحافظ أن يقوظ بنفسه حملة موسعة لإزالة كل التعديات المخالفة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز، ولتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جهته، أكد الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة تمتلك وحدة تعمل على رصد المتغيرات المكانية، وهذه الوحدة مفعلة بالاعاون مع المساحة العسكرية التابعة بلقوات المسلحة بهدف رصد أي تغير يحدث فوق الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بواسطة الأقمار الصناعية، ليتم على الفور التحرك والتعامل معها وفقاً للقانون، مشيراً أن الدولة تحرص بشكل كبير على فرض هيبتها وتنفيذ القانون والتصدي لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حزم، وذلك تماشياً مع مبدأ سيادة القانون والتعامل السريع مع كافة المخالفين.

زيارة المشروعات الخدمية

كما قام محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بزيارة مجموعة من المشروعات الخدمية التي من المقرر تنفيذها حالياً في قرى مركز الحسينية، وذلك من ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة؛ وكان الهدف الأسمى من اطلاقها النهوض بالريف المصري وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها من حيث مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والكباري، والكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب تأسيس منشآت تعليمية وشبابية، وايضا الحرص على توفير مسكن مناسب للتقدم بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.