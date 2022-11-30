محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتوسعة طريق دائري منيا القمح

تفقد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أعمال رصف وتوسيع طريق دائري منيا القمح الدائري الذي يبلغ طوله 2.1 كيلومتر مزدوج، وتبلغ تكلفته الإجمالية 50 مليون جنيه، والتي يتم تنفيذها حالياً، ليربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق، ومنيا القمح وبنها، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة لإنشاء محاور مرورية جديدة، تساعد في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصة أوقات الذروة، واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الطرق والنقل المهندس أحمد فوزي، حول طبيعة الأعمال الجارية بالطريق.

مراحل تنفيذ العمل

وأشار فوزي، إلى أن الطريق يتم تنفيذه علي مرحلتين، الأولي تشمل فرد الرمال وإنشاء حوائط ساندة من الدبش على جانبي مصرف منيا القمح، وتم الانتهاء من طول 1350 متر من الاتجاهين وبتكلفة 27 مليون جنيه، ويتم حالياً توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ المرحلة الثانية من الطريق بطول 750 متر من الاتجاهين، للانتهاء من الطريق والإستفادة منه كمحور مروري جديد يساعد في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

ومن جهته، أكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتعاون مع وكيل وزارة الطرق والنقل، لمتابعة الشركة المكلفة بتنفيذ الاعمال بالطريق، وإلزامها بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الهندسية، الانتهاء بسرعة من جميع الأعمال ودخول الطريق الخدمة، ليساعد على تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن المحافظة وكافة الجهات التنفيذية تسعى جاهدة لتحسين كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين في قطاعات “مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والإسكان والأبنية التعليمية” وتوفير حياة كريمة للمواطنين.