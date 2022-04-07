محافظ الشرقية يعلن تنفيذ 93 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي

أعلن محافظ الشرقية ممدوح غراب، عن تنفيذ 93 مشروعاً بتكلفة إجمالية 12 مليار و 407 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي، بما في ذلك إنشاء 32 محطة معالجة و 209 محطات تحويل مياه الصرف الصحي، فضلا عن خطوط وشبكات الصرف والمنحدرات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين، موضحاً أن من بين المشاريع تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو كبير والتي تم إنشاؤها بتكلفة 172 مليوناً و 390 ألف جنيه لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وللحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإلزام الشركة المكلفة بتنفيذ هذه الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة جودة العمل والمواصفات المحددة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمكافحة الأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، كما أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، استمرار الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو كبير التي تعمل بطاقة 10 آلاف م 3 / يوم بتكلفة 172 مليونا 390 ألف جنيه للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي قري (منشأة المناسترلي – القراموص- كفر السواقي – الدهتمون – طوخ القراموص – كفر الاعصر – كفر الشوبكي – التل والمسلمية).

ضرورة وضع التسعيرة

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كان قد شدد في وقت سابق على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة حركة البيع والشراء والمحلات التجارية للتأكد من مدى تواجد السلع الأساسية والهامة خلال الشهر رمضان كريم، وتوفيرها للمواطنين بالأسعار المعلن عنها، مع الالتزام بالبيع طبقًا لقائمة الأسعار الاسترشادية، ودعا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إلزام البائعين بوضع التسعيرة على المنتجات المعروضة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للمخالفين لذلك.