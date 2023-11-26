“بعد إصابته بأزمة قلبية أودت بـ حياته”.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبدالعزيز.. قبل رحيله

تُوفي منذ ساعات قليلة الفنان طارق عبدالعزيز، بعد أن تعرض لأزمة قلبية فجأة أثناء تصويره لأحد مشاهد مسلسل “وبقينا اتنين”، والذي يقوم ببطولتة الفنان شريف منير، الأمر الذي أدى إلى نقله إلى المستشفى في الحال.

صور مجمعة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز من بوابة "أخبار اليوم"، وصور له من موقع "القاهرة 24"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكد “القاهرة 24″، من خلال مصادره الخاصة بأن الفنان الراحل دخل العناية المركزة منذ أكثر من ساعة بأحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لحالة من التشنجات وتوقف القلب عن النبض لدقائق ثم عاود مرة ثانية، وبعدها مات في الحال بسبب تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته.

ومن جانبه، فقد قام الفنان الراحل طارق عبدالعزيز بإجراء جراحة بالقلب في شهر يونيو الماضي، وكتب منشور خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، وقال: “اللهم لك الحمد والشكر دائماً وأبداً.. تم عمل القسطرة الثانية وتركيب بعض الدعامات بنجاح، وأنا حابب أطمن جمهوري الحبيب والجميع إني بخير والحمد لله، وبشكر الجميع على الإهتمام والدعاء ومحاولة الإطمئنان الدائم عليا بمختلف الطرق والوسائل”.

وجديراً بالذكر، بأن آخر أعمال الفنان طارق عبدالعزيز مسلسل بعنوان “آخر دور”، والذي تم عرضه خلال صيف 2022، وحقق الفنان الكثير من النجاح خلال العمل، وشاركه البطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “مها نصار، ودينا الشربيني، ونهى عابدين، وميمي جمال، وأحمد خالد صالح”، وغيرهم، والعمل تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

ومسلسل “وبقينا اتنين”، من المقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة، ويقوم ببطولته كلاً من “شريف منير، ورانيا يوسف، وتامر فرج، ومروة عبدالمنعم، وميمي جمال، وعمرو وهبة، ونانسي هلال”، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، والعمل تأليف تامر فرج وإخراج أماني التونسي.