تامر حبيب عن آخر لقاء جمعه بشيرين عبد الوهاب: لما شفتها عيطت نص ساعة وبعدها قومنا رقصنا

كشف السيناريست تامر حبيب، عن كواليس آخر لقاء جمعه بالمطربة شيرين عبد الوهاب، عقب أزمتها مع طليقها الفنان حسام حبيب.

وقال تامر، في تصريحات لبرنامج “MBCTrending” الذي يقدمه كلًا من: بسنت شمس، وصبحي عطري، ويعرض عبر قناة “mbc”: “الست دي صديقة عزيزة على قلبي جدًا ومن أنضف وأطيب الصحاب اللي عرفتهم في حياتي”.

وطالب تامر حبيب، جمهور شيرين، بالدعاء لها بالتعافي، والخروج من أزمتها قائلًا: “هي في محنة وأزمة وكل اللي محتاجاه إننا ندعي لها تقوم بالسلامة”.

وعن آخر لقاء جمعه بها قال تامر حبيب: “اتقابلنا في الساحل وكانت ابتدت ترجع شيرين اللي نعرفها.. ولما شفتها عيطت نص ساعة من كتر الحنين زي ما قالت”.

وأضاف: “كنت حزين إن واحدة بهذه القيمة الفنية الكبيرة جدًا يحصل معاها كده.. وفاكر يومها إننا قومنا رقصنا على أغنية صح” في إشارة إلى أغنية مسلسل “طريقي” الذي كتبه تامر حبيب، وقامت ببطولته شيرين عبد الوهاب، وعرض في رمضان 2015.

وتابع: “متأكد إن رب ضارة نافعة.. وشيرين هترجع أحسن 1000 مرة.. خليكوا فاكرين إن كل الأزمة دي مش هتأثر فيها قد الكلام الجارح”.