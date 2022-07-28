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هذه العقوبة تنتظر تالا صفوان.. والجمهور: ضيعتي نفسك

أسامة مقلد

ألقت الشرطة السعودية منذ يومين، القبض على اليوتيوبر المصرية المقيمة في جدة تالا صفوان، بتهمة استخدام إيحاءات خادشة للحياء أثناء بث مباشر تعمدت من خلاله توجيه بعض الجمل التي تحمل إيحاءات خادشة للحياء للفتاة التي ظهرت معها.

هذه العقوبة تنتظر تالا صفوان.. والجمهور: ضيعتي نفسك

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجًا بعنوان “#تالا_تسيء_للمجتمع”، وهاجمها عدد كبير من النشطاء، مما جعل الأمن يتحرك لإلقاء القبض عليها.

وتنتظر تالا صفوان، عقوبة قاسية بالحبس والغرامة والترحيل من المملكة العربية السعودية، فمن المتوقع إصدار قرار بإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات، وذلك وفقًا للمادة رقم 8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بالسعودية، التي تنص على إنه يجوز للقضاء الحكم بإغلاق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت أو نهائي.

عقوبة قاسية تنتظر المصرية تالا صفوان بعد القبض عليها في السعودية

شاهد.. الفيديو الذي تسبب بالقبض على اليوتيوبر المصرية تالا صفوان بتهمة الشذوذ الجنسي

بالإضافة إلى عقوبة التحرش اللفظي أو الإيحاءات الخادشة للحياء والتي يعاقب عليها القانون السعودي بالحبس لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، أو غرامة 3 ملايين ريال سعودي، ويمكن أن يعاقب المتم بالحبس والغرامة معًا.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء القبض على تالا صفوان، بتوجيه اللوم لها على ما فعلته وجاءت التعليقات كالآتي: “ضيعتي نفسك”، و”تستاهلي”، و”عشان تبقي تحترمي نفسك لان في اطفال كتير بيتابعوا فيديوهاتك”.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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