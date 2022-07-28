هذه العقوبة تنتظر تالا صفوان.. والجمهور: ضيعتي نفسك

ألقت الشرطة السعودية منذ يومين، القبض على اليوتيوبر المصرية المقيمة في جدة تالا صفوان، بتهمة استخدام إيحاءات خادشة للحياء أثناء بث مباشر تعمدت من خلاله توجيه بعض الجمل التي تحمل إيحاءات خادشة للحياء للفتاة التي ظهرت معها.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجًا بعنوان “#تالا_تسيء_للمجتمع”، وهاجمها عدد كبير من النشطاء، مما جعل الأمن يتحرك لإلقاء القبض عليها.

وتنتظر تالا صفوان، عقوبة قاسية بالحبس والغرامة والترحيل من المملكة العربية السعودية، فمن المتوقع إصدار قرار بإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات، وذلك وفقًا للمادة رقم 8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بالسعودية، التي تنص على إنه يجوز للقضاء الحكم بإغلاق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت أو نهائي.

بالإضافة إلى عقوبة التحرش اللفظي أو الإيحاءات الخادشة للحياء والتي يعاقب عليها القانون السعودي بالحبس لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، أو غرامة 3 ملايين ريال سعودي، ويمكن أن يعاقب المتم بالحبس والغرامة معًا.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء القبض على تالا صفوان، بتوجيه اللوم لها على ما فعلته وجاءت التعليقات كالآتي: “ضيعتي نفسك”، و”تستاهلي”، و”عشان تبقي تحترمي نفسك لان في اطفال كتير بيتابعوا فيديوهاتك”.