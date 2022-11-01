“بعد تصدرها التريند”.. معلومات قد لا تعرفها عن سوزان نجم الدين

تصدر اسم الفنانة السورية سوزان نجم الدين، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” عق حوارها مع الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، في أحدث حلقات برنامجها “صاحبة السعادة”.

وكشفت سوزان، خلال الحلقة الكثير عن حياتها الشخصية ومنزلها الذي نشأت فيه، والتي وصفته بأنه بيت أدبي ثقافي سياسي، حيث أنه كان مليئًا بالناس والاجتماعات السياسية التابعة لحزب والدها، الذي كان نائبًا سابقًا في مجلسي الشعب المصري والسوري.

وقالت سوزان، عن طفولتها أنا كانت طالبة مشاغبة خلال فترة دراستها، وكانت تدبر المقالب في أصدقائها، وكانت تحلم منذ صغرها بأن تصبح فنانة مشهورة ومعروفة.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة سوزان نجم الدين: