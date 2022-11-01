“بعد تصدرها التريند”.. معلومات قد لا تعرفها عن سوزان نجم الدين
تصدر اسم الفنانة السورية سوزان نجم الدين، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” عق حوارها مع الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، في أحدث حلقات برنامجها “صاحبة السعادة”.
وكشفت سوزان، خلال الحلقة الكثير عن حياتها الشخصية ومنزلها الذي نشأت فيه، والتي وصفته بأنه بيت أدبي ثقافي سياسي، حيث أنه كان مليئًا بالناس والاجتماعات السياسية التابعة لحزب والدها، الذي كان نائبًا سابقًا في مجلسي الشعب المصري والسوري.
وقالت سوزان، عن طفولتها أنا كانت طالبة مشاغبة خلال فترة دراستها، وكانت تدبر المقالب في أصدقائها، وكانت تحلم منذ صغرها بأن تصبح فنانة مشهورة ومعروفة.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة سوزان نجم الدين:
- مواليد 24 نوفمبر 1966، في محافظة طرطوس بسوريا.
- والدها الشاعر والمحامي والبرلماني السابق نجم الدين الصالح.
- والدتها الشاعرة والمحامية دولت عباس، عضو اتحاد الكتاب العرب.
- تلقت تعليمها الأساسي في مدينة دريكيش السورية.
- بعد حصولها على الشهادة الثانوية انتقلت إلى العاصمة دمشق للالتحاق بكلية الهندسة.
- تخرجت من كلية الهندسة قسم “عمارة”، وكان ترتيبها الأولى على دفعتها.
- عملت كمهندسة بالتليفزيون السوري، إلى جانب عملها في التدريس بالجامعة.
- أثناء دراستها الجامعية التحقت بفرقة زنوبيا للفنون الشعبية.
- قدمت مشروع تخرجها تحت عنوان “أوبرا دمشق”، الذي مزجت فيه بين الهندسة والفن.
- بدأت مشوارها مع التمثيل في أواخر الثمانينيات.
- شهد عام 1989 ظهورها الأول على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل “قلوب دافئة” الذي قدمت فيه دور رئيسي.
- في 1990 شاركت في بطولة مسلسل “حكايات من التاريخ”.
- يعتبر عام 1996 نقطة تحول في مسيرتها الفنية، حيث قدمت 3 مسلسلات دفعة واحدة: “الثريا، والكواسر، والدرب الشائك”.
- في 2001 قدمت شخصية “عصمة الدين خاتون” في مسلسل “صلاح الدين الأيوبي”.
- أبرز أعمالها: “الظاهر بيبرس، وخالد بن الوليد ج1، ونقطة نظام، وجبران خليل جبران، والهاربة، ومذكرات سيئة السمعة، وعمر، وباب الخلق، ووش تاني، وقط وفار، وقضاة عظماء ج2، وكلبش 3، وحملة فرعون، وابن أصول”.
- تزوجت من رجل الأعمال سراج الأتاسي، وأنجبت منه 4 أبناء وهم: (سهير، وسارة، وحيان، وحازم)، ولكنها انفصلت عن زوجها في 2014.
- يعيش أبنائها مع والدهم في أمريكا.
- آخر أعمالها في السينما فيلم “تماسيح النيل” الذي عرض في 26 يناير 2022، وفي التليفزيون مسلسلي “وثيقة شرف، وبيوت من ورق” وتم عرضهما في نفس العام.