بعد فتح باب القبول .. خطوات التطوع بالقوات المسلحة المصرية والمستندات المطلوبة

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان الرسمي بقبول دفعة جديدة من المتطوعين الراغبين في الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة المصرية، وكذلك الأدلاء «قصاصي الأثر» بقوات حرس الحدود، اعتبارًا من أول إبريل 2023م، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العميد محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، كما تم نشر الإعلان عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونوضح في السطور التالية خطوات التطوع بالقوات المسلحة المصرية والمستندات المطلوبة، وموضوعات أخرى ذات صلة.

الفئات المطلوبة للتطوع

شمل إعلان قبول دفعة جديدة من المتطوعين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة وقصاصي الأثر، على الفئات المطلوبة التالية:

بالنسبة للمتطوعين بالقوات المسلحة

الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية/ المهنية/ الرياضية).

لا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 60%.

لا يقل السن عن 15 عام ولا يزيد عن 25 عام في أول يناير 2024م.

لا يقل الطول عن 170 سم.

بالنسبة لقصاصي الأثر

الحاصلون على الإبتدائية – راسبى الإعدادية – الإعدادية (درجة النجاح فقط).

مواليد ومقيمى محافظتى ( قنا / أسوان ) والمناطق الصحراوية بنطاقهم.

لا يقل السن عن 17 عام ولا يزيد عن 25 عام في أول يناير 2024م.

لا يقل الطول عن 170 سم.

الشروط العامة للتطوع

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية – من أبوين مصريين.

ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

أن يجتاز كافة الإختبارات المقررة.

ألا يكون متخلفاً عن التجنيد أو غير لائق طبيًا للخدمة العسكرية، أو سبق فصله من الخدمة العسكرية أو أى منشأة تعليمية عسكرية.

خطوات التطوع بالقوات المسلحة المصرية

يتسنى للراغبين في التقدم في إعلان القوات المسلحة للتطوع بين صفوفها، اتباع الخطوات التالية:

تسجيل البيانات على موقع إدارة التجنيد والتعبئة، اعتبارًا من 15 مارس 2023م، وحتى 4 مايو 2023م.

طباعة نموذج طلب الإلتحاق والمحدد به التوقيت المقرر لسحب الملف من أماكن صرف الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات الغير متواجد بها مناطق تجنيد إعتباراً من أول إبريل 2023، وحتى8 مايو 2023م.

يتم صرف ملفات قصاصي الأثر من مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بأسوان.

يتم إستكمال البيانات بالملف وإستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها إعتباراً من 3 إبريل 2023م، وحتى 10 مايو 2023م.

يتم تحديد توقيتات الاختبارات لكل متقدم، بعد قبول الملفات المستكملة والمستوفاة لكل الشروط ومراجعتها.

تتوالى نتائج الاختبارات تباعاً وتوقيت الاختبار التالي بواسطة رسائل SMS على رقم التليفون المسجل بطلب الالتحاق.

المستندات المطلوبة عند التقدم

يجب على كل متقدم استيفاء المستندات المطلوبة للتطوع في القوات المسلحة أو حرس الحدود، وهي على النحو الآتي:

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة.

أصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم.

تسليم أصل المؤهل (الإستمارة أو الشهادة) عند الإلتحاق.

شهادة ميلاد مميكنة حديثة الإصدار، موضحًا بها الرقم الثلاثى لمن أتم سن 15 عامًا.

صحيفة حالة جنائية للمتقدم، لم يمضى على إستخراجها أكثر من 3 شهور وصورة منها.

عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومى، فى حال بلوغ المتقدم 15 سنة.

عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومى لوالد المتقدم أو ولى أمره، وكذلك والدته (سارية).

عدد (8) صور فوتوغرافية ملونة حديثة، مقاس 4 × 6 سم.

صورة للموقف من التجنيد لمن حل عليه الدور للتجنيد.

أصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين (بالمدارس /المعاهد /الكليات).

صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى معتمدة ومختومة فى حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية.

المستندات المطلوبة بعد إجتياز الكشف الطبى

في حال اجتياز المتقدم للكشف الطبي، يجب عليه احضار المستندات التالية: