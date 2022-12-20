صافيناز: ما شوفتش في حياتي تحرش من رجالة.. لكن شوفت من ستات كتير

أثارت الراقصة الأرمنية صافيناز، ضجة كبيرة بسبب التصريحات التي أدلت بها بشأن تعرضها للتحرش من النساء في حفلاتها بشكل دائم.

حيث قالت صافيناز، في تصريحات صحفية: “ما شوفتش في حياتي تحرش من رجالة.. لكن شوفت من ستات كتير” في إشارة إلى أنها لم تتعرض لمضايقات من الرجال، بل من النساء فقط.

وأضافت: “إحنا ستات زي بعضينا إيه المشكلة يعني؟” معربة عن اندهاشها من تعرضها للتحرش من النساء بكثرة في حفلاتها السابقة.

وأشارت صافيناز، إلى أنها تسير دائمًا في الحفلات بحارس شخصي متخصص وماهر في عمله، بالإضافة إلى فرقتها المكونة من 25 فردًا، مُعلقة: “وكلهم رجالة وواقفين في ضهري ومحدش يقدر يفكر يقرب مني”.

وأوضحت أن جمهورها محترم، ويحترمها ويحبها، ولم تتعرض لأي مضايقات منهم من قبل، حتى في الأفراح فهي لها طريقة على المسرح تجعل الجميع يحترمها.

وعن اتهامها بالجرأة قالت صافيناز، أن رقصها ليس به إغراء، قائلة: “زمان كان في إغراء أكتر.. والراقصات كانوا بيلبسوا بدل من غير شورتات.. إحنا على الأقل بنلبس شورت”.