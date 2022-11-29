رفضت البنج الكلي.. طبيب الفنانة أنغام يكشف مفاجأة وينفي هذه الشائعة

يعيش الجمهور المحب للمطربة أنغام حالة من القلق عليها، بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرا، ومرورها بوعكة صحية كبيرة. في هذا الموضوع سوف نتعرف على آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام، ومصير حفلها في الكويت.

بعد استئصال الرحم الحالة الصحية للفنانة أنغام

كشف طبيب المطربة أنغام، الدكتور أحمد العدوي، أخصائي النساء والتوليد، أن أنغام عانت من ألم في البطن، وبعد عمل الفحوصات تبين أن هناك ورم في الجهاز التناسلي.

وتابع: المطربة أنغام حاليا بصحة جيدة وأصبحت طبيعية، وذلك بعد إجراء عملية استئصال للورم وكذلك الرحم.

أنغام رفضت التخدير الكلي

كشف طبيب الفنانة أنغام مفاجأة، وهي أنها رفضت الخضوع للتخدير الكلي في العملية، لأنه يحتاج إلى توصيل أنبوبة حنجرية.

وهذا الأمر كان من الممكن أن يؤثر على على أحبالها الصوتية، ولذلك قررت أنغام الخضوع للعملية ببنج نصفي فقط.

وأوضح طبيب المطربة أنغام، أن كل هذه التصريحات جاءت بناء على رغبتها، حتى تطمئن جمهورها عليها.

وشدد على أن كل ما يشاع عن وجود ورم سرطاني لدى المطربة أنغام هو أمر غير حقيقي تماما، وهي الآن بصحة جيدة وتستطيع الغناء.

مصير حفل أنغام في الكويت

من المعروف أن هناك عدة حفلات للفنانة أنغام في الفترة القادمة، منها حفل في دولة الكويت يوم 26 ديسمبر القادم.

وتساءل البعض عن مدى قدرة الفنانة أنغام على إحياء الحفل، وأجاب والدها على هذا الأمر، حيث أكد في أحد البرامج أن الحالة الصحية للفنانة أنغام جيدة، وسوف يقام الحفل في موعده بإذن الله.