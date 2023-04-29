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شيرين عبد الوهاب تقاضي منظمي حفلها: هطلب تعويض كبير.. يالا خلينا نأمن مستقبل العيال

أسامة محمد

أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن مقاضاة منظمي حفلها بدبي، الذي أحيته أمس الجمعة على مسرح كوكاكولا أرينا، بالمدينة الإماراتية.

شيرين عبد الوهاب تقاضي منظمي حفلها: هطلب تعويض كبير.. يالا خلينا نأمن مستقبل العيال

وخلال الحفل سقطت شيرين، على خشبة المسرح بسبب معدات الصوت، مما أسفر عن إصابتها بعدة كدمات في ساقها، وتعرضها لموقف محرج أمام جمهورها.

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(تفاصيل) سقوط شيرين عبدالوهاب من علي خشبة المسرح في حفل دبي

ووجهت شيرين، رسالة شديدة اللهجة قالت فيها: “هرفع قضية عشان اللي بيحصل مع الفنانين ده قلة ذوق وحرام.. وأنا ليا تصرف تاني”.

وأضافت: “هطلب تعويض كبير يالا خلينا نأمن مستقبل العيال.. وعادي ما يقع إلا الشاطر.. وعارفة إن بكره ع السوشيال ميديا هيسيبوا كل حاجة ويقولوا شوفوا شيرين وقعت”.

وتابعت: “المفروض لو أنا مأمنة على رجلي دلوقتي أخد منكوا قد إيه؟ يالا معلش.. شوفوا اللي بيحصلنا بجد شوفوا كل فنان حصل معاه موقف زي ده بسبب السماعات.. المفروض إنها تتدفن في المسرح عشان المطرب ما يقعش.. لكن المنظمين عمرهم ما بيتعلموا للأسف”.

وقدمت شيرين، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها مثل “علي بالي، وكلها غيرانة، وكده يا قلبي”، وهي الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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