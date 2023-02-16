“بعد مطالبتها بدفع غرامة 10 ملايين جنيه لروتانا”.. محامي شيرين عبد الوهاب: القضية هتتحسم لصالحنا

تقدمت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بدعوى قضائية ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، تطالبها فيها بدفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه.

وذلك كتعويض مادي بسبب عدم التزام شيرين، ببنود العقد الذي حُرر بين الطرفين في عام 2019، والذي ينص على تقديم المطربة الشهيرة 9 أغنيات، بالإضافة إلى 2 فيديو كليب، و3 حفلات غنائية من تنظيم الشركة.

وقال حسام لطفي، محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، في تصريحات تلفزيونية لبرنامح “MBC Trending”: “شركة روتانا رفعت قضة على شيرين عشان سببين الأول إنها ما سلمتش الألبوم اللي اتفقوا عليه والتاني إن فيه أغاني نزلت السوق وما راحتش للشركة”.

وأضاف: “شيرين بعتت لروتانا وقالت لهم إنها خلصت الألبوم عشان يستلموه وخدت إجراء قانوني ضد الشركة اللي سربت الأغاني.. وهي مش مسئولة عن التسريب ده وما خدتش مليم واحد من الشركة اللي سربت أغانيها”.

وتابع: “دخلنا الشركة دي في الموضوع وطلبنا منها تقديم أي مستند بيثبت إن شيرين اتعاقدت معاهم أو إنها قبضت تمن الأغاني دي.. وهي موقفها كويس وبتحترم شركة روتانا ومش حابة يكون في أي خصومة بينها وبين الشركة”.

واختتم حديثه قائلًا: “القضية هتتحسم لصالح شيرين في الآخر.. عشان مفيش خطأ منسوب ليها تتحاسب عليه”.