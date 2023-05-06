شيرين عبد الوهاب: لو أنا سهرانة في مكان وعايزة أرقص مش هسمع أم كلثوم وهسمع ويجز

تألقت المطربة شيرين عبد الوهاب، أول أمس الخميس، الموافق 4 مايو الجاري، في حفل “ليلة روائع الموجي” الذي شاركت فيه بغناء ألحان الموسيقار الراحل محمد الموجي.

وهو الحفل الذي نظمته هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، وأقيم على خشبة مسرح “أبو بكر سالم” في بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وعلى هامش الحفل، قالت شيرين، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”: “كل واحد بيقتني نوع المزيكا اللي هو عايزة.. يعني لو أنا سهرانة في مكان وعايزة أرقص مش هسمع أم كلثوم وهسمع ويجز والشباب الجداد”.

وأضافت: “لكن لما أكون في البيت مولعة شمعتين وبطبخ أكلة وعايزة أعمل دماغ حلوة هسمع أم كلثوم وعبد الحليم.. ومفيش ست بيت ما بتطبخش.. وأنا ست بيت طول عمري”.

الجدير بالذكر أن شيرين، قدمت خلال الحفل أغينيتي “للصبر حدود” لأم كلثوم، و”أنا قلبي إليك ميال”، لفايزة أحمد، من ألحان الموسيقار الراحل محمد الموجي.