شيرين عبد الوهاب عن حفلها المقبل في السعودية: مسمياها ليلة شوشو

أعربت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن سعادتها بلقاء جمهورها من خلال الحفل الذي يحمل اسم “ليلة صوت إحساس العرب” المقرر إقامته في السعودية خلال أيام قليلة.

وقالت شيرين، على هامش مشاركتها في حفل “ليلة روائع الموجي”، الذي أقيم أول أمس الخميس الموافق 4 مايو الجاري، على مسرح “أبو بكر سالم” في بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”: “في ليلة أنا مسمياها (ليلة شوشو) لإن اللقب اللي اتقال (صوت إحساس العرب) كبير جدًا.. وإن شاء الله أكون قده”.

وأضافت: “إحنا كعرب عندنا إحساس.. ومش هما دايمًا يقولوا إن الدنيا بره ساقعة فتلاقي الناس ما عندهاش مشاعر زينا”.

وتألقت شيرين، في حفل “ليلة روائع الموجي” الذي نظمته هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، وقدمت خلاله أغنيتي من ألحان محمد الموجي، وهما “للصبر حدود” لأم كلثوم، و”أنا قلبي إليك ميال”، لفايزة أحمد.