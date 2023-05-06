شيرين عبد الوهاب: الغناء لأم كلثوم متعة كأنك متجوز ورايح تاكل عند أمك

شاركت المطربة شيرين عبد الوهاب، أول أمس الخميس، الموافق 4 مايو الجاري، في حفل “ليلة روائع الموجي”، وهو الحفل الذي نظمته هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

وقدمت شيرين، خلال الحفل الذي أقيم على خشبة مسرح “أبو بكر سالم” في بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي أغنيتين من أجمل أغاني الموسيقار الراحل.

حيث غنت شيرين، أغنيتي من ألحان محمد الموجي، وهما “للصبر حدود” لأم كلثوم، و”أنا قلبي إليك ميال”، لفايزة أحمد، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقالت شيرين، على هامش الحفل خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”: “الغناء لأم كلثوم وعبد الحليم متعة تانية.. زي ما يبقى الإنسان متجوز ومراته بتعمل أكل حلو أوي بس لما بيروح عند أمه ياكل أكل يحس إنه هنا أنا بتغذى”.

وأعربت شيرين، عن مشاركتها في الحفل، وتقديمها أغاني من ألحان الموسيقار العظيم محمد الموجي، موجهة الشكر إلى مصر التي أنجبت مثل تلك الموهبة، وموجهة الشكر أيضًا للمستشار تركي آل الشيخ، لتقديره للفن وتكريمه لاسم الموسيقار الراحل محمد الموجي.