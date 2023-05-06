شيرين عبد الوهاب: جابوا لي الدكتور بتاع كريستيانو رونالدو يعالج رجلي.. واهتموا بيا عشان أنا مارادونا

تألقت المطربة شيرين عبد الوهاب، في حفل “ليلة روائع الموجي”، الذي أقيم أول أمس الخميس الموافق 4 مايو الجاري، على مسرح “أبو بكر سالم” في بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وقالت شيرين، على هامش الحفل الذي نظمته هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وبرئاسة المستشار تركي آل الشيخ، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”: “جابوا لي الدكتور اللي بيعالج كريستيانو رونالدو يعملي علاج طبيعي.. وبقالي 3 أيام بعمله وبيربط رجلي بحاجات جديدة بطريقة معينة ريحتني أوي.. وبشكرهم هنا جدًا إنهم اهتموا برجلي عشان أنا مارادونا”.

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد سقطت على خشبة مسرح كوكاكولا أرينا، أثناء إحياء حفلها في مدينة دبي الإماراتية، بسبب عرقلتها في معدات الصوت الموجودة على المسرح، مما أدى إلى سقوطها.

وهاجمت شيرين، منظمي الحفل بعد سقوطها على المسرح؛ نظرًا لتعرض أكثر من فنان لنفس الموقف المحرج، حيث وجهت إليهم رسالة قالت فيها: “هرفع قضية عشان اللي بيحصل مع الفنانين ده قلة ذوق وحرام.. وأنا ليا تصرف تاني”.