نضال الأحمدية: أتوقع طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلت بها في الساعات القليلة الماضية بشأن المطربة شيرين عبد الوهاب.

حيث قالت أنها تتوقع طلاقها وانفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لم تستطع أن تفصح عن المزيد من التفاصيل بشأن الحياة الشخصية للمطربة الشهيرة التي تعتبر من أعز صديقاتها حاليًا.

وعن حفل دبي، قالت الإعلامية المثيرة للجدل نضال الأحمدية، أن الحفل كان رائعًا، وأن شيرين “أستاذة مسرح”، مشيرة إلى أنها كانت في غاية الذكاء أثناء حديثها عقب سقوطها على خشبة المسرح، حيث قطعت الطريق أمام أي تفسيرات بشأن المرحلة الصعبة التي عاشتها في الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب، قد أحييت حفلًا ناجحًا أول أمس الجمعة، على خشبة مسرح “كوكاكولا ارينا” بمدينة دبي الإماراتية، وهو الحفل الذي قدمت فيه باقة من أجمل أغانيها المميزة، مثل: “كلها غيرانة، وجرح تاني، وعلى بالي، وكده يا قلبي، وحبه جنة، والمترو”، وهي الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشدة.