سعر إطلالة شيرين في حفل دبي: التيشيرت بـ 27 ألف جنيه!

أحييت شيرين، حفلًا ناجحًا أمس على خشبة مسرح كوكاكولا أرينا، بمدينة دبي الإماراتي في ثاني، وهو الحفل الذي قدمت خلاله باقة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وظهرت شيرين، خلال الحفل بإطلالة مميزة من دار أزياء “Ralph Lauren” الأمريكية، حيث ارتدت جيبة باللون الموف وتيشيرت من نفس اللون، وحذاء أبيض رياضي، وبدت بوزن أقل عن حفلاتها السابقة، وبشعر أطول عن أحدث ظهور لها.

وبلغ سعر إطلالة شيرين، في حفلها بدبي حوالي 116 ألف جنيه مصري، حيث بلغ سعر التيشيرت 890 دولار أمريكي، أي ما يعادل 27.233 جنيه مصري، بينما بلغ سعر الجيبة حوالي 2890 دولار أمريكي، أي ما يعادل 88.430 جنيه مصري.

وسخر البعض من إطلالتها بالحفل، باعتمادها على ملابس لا تتناسب مع الحدث الذي كان يتطلب ارتداء فستان سهرة، بالإضافة إلى تكلفة الإطلالة الذي تخطى 100 ألف جنيه.

وتصدر هاشتاج “شيرين في دبي” قائمة التريند على موقع “تويتر” في جميع الدول العربية، بالتزامن مع الحفل الذي أحيته المطربة الشهيرة مساء أمس الجمعة.