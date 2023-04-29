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آخر تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب بعد سقوطها على المسرح

أسامة محمد

تعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب، لموقف محرج أثناء حفلها في مدينة دبي الإماراتية، حيث سقطت على خشبة مسرح كوكاكولا أرينا، أثناء إحياء حفلها.

آخر تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب بعد سقوطها على المسرح

جاء ذلك بسبب معدات الصوت التي عرقلتها مما أدت إلى سقوطها وأسفرت عن تعرضها لإصابة في ساقها.

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(تفاصيل) سقوط شيرين عبدالوهاب من علي خشبة المسرح في حفل دبي

وأكدت مصادر مقربة من المطربة شيرين عبد الوهاب، أن حالتها الصحية مستقرة، وأن ذهابها إلى المستشفى كان للاطمئنان على نفسها فقط لعدم حدوث مضاعفات، حيث أنها أصيبت بتورم في قدمها فقط، والإصابة خفيفة وليست خطيرة.

الجدير بالذكر أن المطربة شيرين، قد أحييت حفلًا ناجحًا مساء أمس الجمعة بدبي، تألقت خلاله بغناء العديد من أغنياتها المميزة التي تفاعل معها الجمهور بشدة.

وشهد الحفل سقوط شيرين، على خشبة المسرح مما جعلها تفتح النار على منظمي الحفل، نظرًا لتعرض أكثر من فنان لنفس الموقف المحرج بسبب السماعات الموجودة على المسرح.

وأعلنت شيرين، خلال الحفل مقاضاة منظمي الحفل قائلة: “هرفع قضية عشان اللي بيحصل مع الفنانين ده قلة ذوق وحرام.. وأنا ليا تصرف تاني”.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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