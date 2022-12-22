“بعد أداء حركات لا تليق بكتاب الله”.. وقف الشيخ محمد السلكاوي

أعلنت نقابة القراء وقف الشيخ محمد حامد السلكاوي، بعد تداول مقطع فيديو له على السوشيال ميديا أثناء قراءته للقرآن في عزاء وهو يؤدي حركات لا تليق بكتاب الله.

وقررت لجنة اختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة والتليفزيون رفع القارئ محمد حامد السلكاوي، من خريطة الإذاعات الخارجية، والأمسيات الدينية، والتسجيلات القرآنية لمدة عام كامل.

وأعلنت اللجنة برئاسة الإذاعي القدير محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، عدم قبول أي التماس من الشيخ محمد السلكاوي، في هذا الشأن؛ نظرًا لما بدر منه من حركات غير لائقة أثناء قراءة القرآن.

وجاء قرار اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بماسبيرو، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للشيخ محمد السلكاوي، وهو يقرأن القرآن بطريقة وحركات لا تتناسب مع قدسية كتاب الله عز وجل.

وهو الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا والذي ظهر فيه القارئ وهو يتلو آيات من سورة الشورى، مما جعل نقابة القراء تتخذ الإجراءات اللازمة ضده، وقامت بإبلاغ رئيس الإذاعة بالواقعة، وكلفت المستشار القانوني للنقابة بإبلاغ النيابة العامة ضده.