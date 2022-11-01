محافظ الشرقية يبحث خطة تطوير 4 شوارع بمدينة الزقازيق

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التنمية والتجميل في مدينة الزقازيق، لزيادة كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة، لخلق سيولة مرورية حفاظاً على مظهرها الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام سكناها وزوارها، جاء ذلك أمس الأحد، أثناء ترأسه اجتماعًا لوضع الرؤية اللازمة للبدء في تنفيذ خطة تطوير شوارع “الأمن الغذائي- القومية – عبدالعزيز على- حي المستشارين” في مدينة الزقازيق، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عبدالمعطي، والسكرتير العام المساعد المهندس محمد الصافي، والخبير الوطني للتنمية المحلية اللواء السعيد عبدالمعطى، والمستشار القانوني زكريا الشافعي، ومدير مديرية الطرق المهندس أحمد فوزى، ورئيس مركز ومدينة الزقازيق نبيل فاروق، ورئيس حي ثان الزقازيق محمد الأباصيري، وممثلي شركات وهيئات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والتليفونات.

ووجه المحافظ، رئيس مركز الزقازيق، بالبدء الفوري في نقل المحولات الكهربائية في بشارعي القومية والأمن الغذائي، بالتنسيق مع رئيس حي ثان، ورئاسة قطاعات الكهربا، التليفونات، وشركة الغاز، بالإضافة إلى نقل كبائن التليفونات، وأكشاك الغاز الطبيعي، وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبدء أعمال استبدال خطوط المياه والصرف الاسبستوس بمواسير بلاستيك، لتحقيق تطوير وتوسعة الشارعين، استعداداً لرصفهما وتهيئتهما أمام حركة السيارات والمارة.

إيصال المرافق العامة للمنازل

كلف المحافظ، رئيس مركز الزقازيق، بالتعاون مع مسئولي قطاعات المياه، والكهرباء، والغاز، بتنفيذ المقايسات اللازمة لإيصال المرافق العامة للمنازل بمنطقة حي المستشارين، كما أكد المحافظ على أهمية الالتزام برد الشيء لأصله، وتنفيذ الترميمات اللازمة عقب انتهاء الأعمال، للحفاظ على المال العام، وشكل المنطقة الجمالي والحضاري.