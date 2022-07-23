أخبار مصر

سر الزجاجة الخضراء المدفونة مع الإعلامية شيماء جمال

أسامة مقلد

في تطور جديد بقضية مقتل الإعلامية الشابة شيماء جمال، كشفت التحقيقات مع المتهمين بقتلها سر الزجاجة الخضراء المدفونة مع جثتها.

سر الزجاجة الخضراء المدفونة مع الإعلامية شيماء جمال

وأوضح المتهم الثاني أن الزجاجة المدفونة مع جثة الإعلامية الراحلة هي زجاجة “مياه نار” اشتراها المتهم الأول من أحد محلات مواد البناء.

وهي الزجاجة التي استخدمها المتهم الأول لإخفاء ملامح الجثة، بعد أن قام بتقييد قدميها عقب قتلها، ثم لف قطعة من القماش حول وجهها، وتقييدها بسلسلة حديدية، وسكب زجاجة “مياه النار” عليها عقب إلقائها بالحفرة التي دفنها بها.

أسرار جديدة يكشفها زوج المذيعة شيماء جمال .. هددتي بتصوير علاقتنا ونشرها

“زوجها حفر قبرها بيده”.. آخر أخبار قضية شيماء جمال المذيعة

كانت المذيعة الشابة شيماء جمال، قد اختفت منذ حوالي 3 أسابيع عقب ذهابها إلى كوافير للسيدات بمدينة السادس من أكتوبر، وقام زوجها بتقديم بلاغ باختفائها في 20 يونيو الماضي.

وتمكن رجال الأمن من فك لغز اختفائها بعد العثور على جثتها مدفونة داخل مزرعة في البدرشين، في حالة تعفن بالإضافة إلى تشوه وجهها والجزء العلوي من جسدها.

وكشفت التحريات أنها قُتلت على يد زوجها الذي قام بضربها على رأسها بسلاحه، وشوه وجهها وصدرها بمادة كاوية، وقام بدفن جثتها داخل المزرعة.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.