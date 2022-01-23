إحالة سيدة المحكمة إلى المعاش.. التفاصيل كاملة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الأحد، قراراً بإحالة المستشارة “نهى الإمام” والمعروفة إعلامياً بـ “سيدة المحكمة” إلى المعاش، والقرار حمل رقم 14 لعام 2022، حيث تم نشره القرار فى الكثير من الصحف المصرية اليوم.

وجديراً بالذكر، بأن محكمة جُنح مستأنف النزهه قضت فى 20 من شهر سبتمبر الماضى، بقبول الإستئناف المُقدم من النيابة العامة والصادر ببراءة المستشارة “نهى الإمام”، والتى تعمل وكيل عام بالنيابة الإدارية والتى عُرفت إعلامياً بـ “سيدة المحكمة”، وذلك فى واقعة التعدى المشهورة على ضابط الشرطة الخاص بتأمين محكمة مصر الجديدة، حيث أصدرت المحكمة سابقاً بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وأيضاً إحالة الدعوة المدنية إلى الجهات المختصة.

كما أصدر النائب العام المستشار “حماده الصاوى”، أمراً بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات وتوجيه تهمة إهانة أحد رجال الشرطة أثناء تأدية عمله، وأيضاً تعديها عليه بالعنف وإستخدام القوة، الأمر الذى تسبب فى إحداث جروح بالمجنى عليه، وإضافة إلى ذلك تهمة إتلاف أموالاً منقولة لا تملكها عمداً، الأمر الذى ترتب عليه الضرر المالى.

وقد وصلت تحقيقات النيابة العامة، إلى إثبات واقعة تعدى المستشارة “نهى الإمام” على قائد الحرس الخاص بمحكمة مصر الجديدة، وذلك بالقول فور تفقده الحالة الأمنية الخاصة بالمحكمة، بعد أن طلب منها أن ترتدى الكمامة الطبية إتباعاً للإجراءات الإحترازية التى تُطبقها المحكمة فى ظل مواجهة جائحة كورونا، وكذلك طلبه منها بوقف التصوير لبعض العاملين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، الأمر الذى يتنافى مع القانون، حيث قام الضابط بالتحفظ على هاتفها لمنعها من التصوير، وبسبب ذلك قامت “سيدة المحكمة” بالتعدى عليه وقامت أيضاً بإتلاف الرتبة العسكرية الخاصه به والجهاز اللاسكلى الموجود بحوزته وأحدثت الكثير من الإصابات به كما هو موضح فى الفيديو المرفق بالمذكرة التى أرسلها الضابط للنيابة العامة، والذى تم تداوله على السوشيال ميديا.