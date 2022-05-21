الصور الكاملة لجنازة سمير صبري.. وهؤلاء أبرز الحضور

شارك عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع في جنازة الفنان الكبير سمير صبري، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، ظهر اليوم السبت.

ومن أبرز المشاركين في تشييع الجنازة: نادية الجندي، ويسرا، وإلهام شاهين، وفيفي عبده، وليلى علوي، وميرفت أمين، وأحمد السقا، ودينا، ودنيا سمير غانم، وهاني رمزي، ولقاء سويدان، وإيهاب فهمي، وسوزان نجم الدين، وعمرو محمود ياسين، وغادة إبراهيم، ونهال عنبر، وأشرف زكي، ومنير مكرم، وطارق صبري، وهنادي مهنا، وأحمد خالد صالح.

وأعلنت أسرة الفنان الراحل سمير صبري، أنه سوف يتم دفنه بمقابر الأسرة في مسقط رأسه بالإسكندرية، تنفيذًا لوصيته.

ورحل الفنان الكبير سمير صبري، عن عالمنا أمس الجمعة الموافق 20 مايو 2022، عن عمر ناهز 85 عامًا، داخل فندق ماريوت القاهرة بعد صراع مع مرض القلب.

وعلى مدار مشواره الفني قدم الفنان الراحل سمير صبري، العديد من الأعمال التي وصل عددها لأكثر من 200 عمل متنوع ما بين السينما والتليفزيون.

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل سمير صبري: أفلام: “أخطر رجل في العالم، وأبي فوق الشجرة، وحكايتي مع الزمان، والأخوة الأعداء، وومضى قطار العمر، وفتوة الناس الغلابة، وجحيم تحت الماء، وبتوقيت القاهرة”، ومسلسلات: “ألف ليلة وليلة، وأم كلثوم، ويا ورد مين يشتريك، وحضرة المتهم أبي، وقضية رأي عام، وكاريوكا”.