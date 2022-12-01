سلوى محمد علي: أبحث عن وظيفة غير التمثيل.. خدوا الضرايب خدوا الغرامات لكن سيبولي حياتي

أثارت الفنانة سلوى محمد علي، ضجة كبيرة بسبب إعلانها البحث عن وظيفة أخرى وترك مهنة التمثيل، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقالت سلوى، في منشورها الذي كتبته في الساعات القليلة الماضية: “أبحث عن وظيفة غير التمثيل عشان الضرايب طالبة مني طلبات مش فاهماها وتفاصيل ما أعرفهاش ووقت مش عندي”.

وأضافت: “في معظم الدول المتقدمة الضرايب بترسل للممول اللي هو أنا مطلوب منه كام مع كشف بداخله وهو يسدد أنا هنا باثبت دخلي بمشاوير وورق ومؤخرًا فاتورة إلكترونية”.

وتابعت: “كل يوم أثبت فيها قبضت كام وصرف كام بطريقة معقدة.. ده غير القيمة المضافة اللي في القانون هي على المنتج لكن أنا اللي بسددها وأتعاقب على التأخير طيب ما المنتج يسدد خصوصًا إن عنده قسم حسابات لإنه شركة وأنا فرد”.

واستكملت: “المهم إنها اجراءات تنكيلية خدوا الضرايب خدوا الغرامات لكن سيبولي حياتي مع الاعتذار للطفي بوشناق”.

الجدير بالذكر أن الفنانة سلوى محمد علي، يعرض لها حاليًا مسلسل “النزوة” عبر منصة “شاهد VIP”، وهو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي الشهير “The Affair”.

“النزوة” بطولة: خالد النبوي، وعائشة بن أحمد، وسالي شاهين، وعمر الشناوي، سيناريو وحوار: محمد الحاج، وإخراج: أمير رمسيس.