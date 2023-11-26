“مشاهدها مع أولادها بالعمل لمسة الناس أوي”.. صفاء جلال عن مصير الجزء الثاني من “سابع جار”: «مش هينفع بعد رحيل دلال عبدالعزيز»

تحدثت الفنانة الجميلة صفاء جلال، عن مصير الجزء الثاني من مسلسل “سابع جار”، وذلك بعد رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز والتي شاركت ببطولة الجزء الأول، وأشارت بأن الجزء الثاني بدونها صعب.

صور مجمعة للفنانة صفاء جلال من موقع "مصر"، وصورة لها من موقع "مصر اليوم"، وصورة للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز من موقع "الشروق"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “free time”، والذي يقوم بتقديمة كلاً من “يارا أحمد، ونسمهار الصغير”، والمُذاع عبر شاشة “هى”، موضحة: “مش هينفع نعمل الجزء التاني من مسلسل سابع جار، وده في عدم وجود الفنانة دلال عبدالعزيز، وده علشان اللي جذب الناس للعمل مشاهد الراحلة مع أولادها، وبجد لمسة مع الناس جامد”

وواصلت صفاء: “ومسلسل سابع جار ده كان حاجة نادرة وحالة مُميزة لوحده، وفورمات وتصوير إخراج العمل كان حاجة تانية خالص غير أي مسلسل تاني الناس شافته”.

وجديراً بالذكر، بأن مسلسل “سابع جار” قام ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “شيرين، ودلال عبدالعزيز، وهيدي كرم، وسارة عبدالرحمن، ورحمة حسن، وأسامة عباس، ومحمد علاء، ودعاء حجازي، وصفاء جلال، وأحمد داش، وهاني عادل”، وغيرهم، والعمل إنتاج “the producers”، وتأليف وسيناريو هبة يسري وإخراج نادين خان وآيتن أمين، ويتم عرضه حصري خلال فضائية “cbc”.

وتدور أحداث “سابع جار”، في إطار درامي اجتماعي حول إحدى العمارات السكنية بـ منطقة مصر الجديدة، ويرصد العمل مجموعة من قصص ساكني هذا المبنى، وما تحمله حياتهم من أزمات وأسرار ومشاكل وراء الأبواب المغلقة، والتي دائماً ما تكون عكس ما يظهرونه من سعادة وبهجة، ويتتبع المسلسل من خلال الشخصيات الرئيسية ما قد يواجهه الكثير منهم من مشاكل اجتماعية واختيارات صعبة، وأيضاً يوضح مدى اختلافهم داخل شققهم وخارجها.