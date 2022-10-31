صبا مبارك: ياريت نقبض زي الرجالة.. أنا مش شايفة نفسي ناقصة عن حد

حلت الفنانة الأدرنية صبا مبارك، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”.

وتحدثت صبا، خلال الحلقة عن فيلمها الجديد “بنات عبد الرحمن” الذي قالت عنه أنه يقدم رسالة عن تشابه الأشياء البسيطة التي يبحث عنها الناس في جوهرهم بمختلف أنواعهم وثقافتهم وجنسياتهم.

وأضافت، أن الفيلم متهم بأنه فيلم “نسوي”، مشيرة إلى أنها ليست ضد هذه الكلمة، ولكن فيلمها متشدد في مناصرة قضايا المرأة.

وتابعت، أن هناك عدد كبير من الرجال شاهدوا الفيلم وأعجبوا به أيضًا، وتأثروا وانتصروا لبعض شخصياته، وشعروا بأنه يمسهم، ليس النساء فقط.

وعن عدم ظهور الرجل بصورة جيدة خلال الأحداث، قالت: “الفيلم بيقول إن الرجالة مظلومين زي الستات بالظبط في المجتمع لما يفرض على راجل ومراته الاستمرار في علاقتهم وهما مش مبسوطين مع بعض”.

ووجه له عمرو أديب، مقدم البرنامج سؤالًا قال فيه: “هل المرأة تحتاج إلى نصرة في العالم العربي؟”، لترد عليه ضيفته صبا مبارك قائلة: “أنا مش شايفة نفسي ناقصة عن حد.. غالبًا في انعدام تكافؤ في الفرص.. وياريت نقبض زي الرجالة.. ياريت اللي عايز يعمل كده يعرف يشتغل ويعمل كده.. وإحنا غالبا مش بنعمل كل اللي علينا”.

الجدير بالذكر أن فيلم “بنات عبد الرحمن” من إنتاج صبا مبارك، التي وصفت خوضها لتجربة الانتاج بالمجازفة، قائلة: “فكرت إنها هتقوي قلب الناس.. وحاولنا نحقق معادلة صعبة لفيلم فني وتجاري في نفس الوقت”.