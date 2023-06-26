سعد الصغير: «أنا اللي جايب أغنية آه يا دنيا لـ بوسي أيام ما كانت بتلبس كوتش بـ 15 جنيه»

قام المطرب الشعبي سعد الصغير، بالهجوم على الفنانة بوسي، بعد تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامية أسما ابراهيم، والتي تقوم بتقديم برنامج “حبر سري”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”.

وأكد الفنان، خلال تصريحات لـ موقع تحيا مصر:ـ “بوسي بتقول إني بجري ورا التريند، وكمان هى اللي مدخلاني في حياتها من ساعة ما اتجوزت وجوزها كان بيضربها، وعلى فكرة أنا اللي جايب أُغنية (آه يا دنيا) ليها من ساعة ما كانت بتلبس كوتش بـ 15 جنيه، وأنا السبب في إنها تشتهر وتبقى نجمة”.

وواصل:ـ “وهى لما طلعت مع بسمة وهبة قالت إنها زارت والدها قبل ما يموت.. بجد هى بتكدب وده محصلش، ومش بس كده دي خدت الشقة اللي كنت جايبها لأبوها بـ 200 ألف جنيه، وخدت حاجتي ومرضيتش تسيب أي حاجة لإخواتها”.

وتابع الفنان:ـ “ولما أبوها كان عاوز يعمل عمليه في عينه، وكان محتاج 4000 جنيه رفضت تديله الفلوس، والإعلامي عمرو الليثي هو اللي عمله العمليه، وأنا كنت بحل جميع مشاكلها مع طليقها، وهو قال في قسم الشرطة إنها هى اللي حطت له الترامادول تحت السرير، وساعتها أنا مرضتش أقول حاجة عشان معملش تريند على قفاها”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة بوسي كشفت عن أسباب خلافها مع الفنان سعد الصغير وعن حقيقية خطوبتهما، وأكدت خلال تصريحاتها مع الإعلامية أسما ابراهيم:ـ “أنا مش بحب أعمل نجمة على شخص وده مش اسلوبي، وسعد عامل خاصية وقافل تليفونه 24 ساعة، وأنا زعلت منه لما اتدخل في موضوع والدي، وده علشان أنا شايفة إن مش من حقه يتدخل في موضوع زي ده”.

وأما عن شائعة خطبتها لـ سعد الصغير عام 2015، ردت:ـ “في 2015 كنت على ذمة طليقي.. أتخطب لسعد إزاي؟، ولا في 2016 ولا بعد ما اطلقت.. الكلام ده مش صحيح خالص”.