روجينا لأشرف زكي: جيت أنا ليه في الدنيا دي إلا عشان أحبك

احتفلت الفنانة روجينا، بعيد الحب على طريقتها الخاصة، حيث شاركت متابعيها مجموعة صور لها برفقة زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وهي الصور التي نشرتها روجينا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “حبيبي جيت أنا ليه في الدنيا دي إلا عشان أحبك”.

وتصور الفنانة روجينا، حاليًا مشاهد مسلسلها الجديد “ستهم” الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف: ناصر عبد الرحمن، وإخراج: رؤوف عبد العزيز، الذي تتعاون معه للعام الثاني على التوالي بعد نجاح مسلسلها الماضي.

الجدير بالذكر أن الفنانة روجينا، شارك في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 بمسلسل “انحراف”.

“انحراف” بطولة: روجينا، وأحمد صفوت، ولوسي، وسميحة أيوب، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، وعبد العزيز مخيون، ودينا محسن ويزو، ومحمد عادل، ورامي الطمباري، ونانسي صلاح، ومحمد مهران، وشريف عمر، ومحمد أحمد ماهر، وندى عادل، ووئام مجدي، ومحمد غنيم، بالإضافة إلى الإعلاميتين: ريهام سعيد، وإنجي علي، من تأليف: مصطفى شهيب، وإخراج: رؤوف عبد العزيز.